Кочерганова (Кирсунова) Мария Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860 ст.
Дата смерти26.02.1909 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Кирсунов Ермолай Никифорович
Мать: не указана
Дочь: Юрина Любовь Мироновна
Отец ребёнка: Кочерганов Мирон Филлипович
Дочь: Живаева Матрена Мироновна
Отец ребёнка: Кочерганов Мирон Филлипович
Дочь: Татьяна Мироновна
Отец ребёнка: Кочерганов Мирон Филлипович
Дочь: Агафья Мироновна
Отец ребёнка: Кочерганов Мирон Филлипович
Дочь: Анна Мироновна
Отец ребёнка: Кочерганов Мирон Филлипович
Сын: Кочерганов Иван Миронович
Отец ребёнка: Кочерганов Мирон Филлипович
Дочь: Александра Мироновна
Отец ребёнка: Кочерганов Мирон Филлипович
Дочь: Мария Мироновна
Отец ребёнка: Кочерганов Мирон Филлипович
Сын: Кочерганов Василий Миронович
Отец ребёнка: Кочерганов Мирон Филлипович
Дочь: Анастасия Мироновна
Отец ребёнка: Кочерганов Мирон Филлипович
Дочь: Нехоткина Евдокия Мироновна
Отец ребёнка: Кочерганов Мирон Филлипович