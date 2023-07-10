Кочерганова (Кирсунова) Мария Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочерганова (Кирсунова) Мария Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860 ст.

Дата смерти

26.02.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.

Отец: Кирсунов Ермолай Никифорович

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1880 ст.

Муж: Кочерганов Мирон Филлипович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории притчу Николаевской церкви села Томылова Сенгилеевского уезда для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1880 год», в части... Показать все
Рождение ребёнка
25.09.1884 ст.

Дочь: Юрина Любовь Мироновна

Отец ребёнка: Кочерганов Мирон Филлипович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Метрическая книга Николаевской церкви с. Томылово за 1883 год
Рождение ребёнка
08.11.1885 ст.

Дочь: Живаева Матрена Мироновна

Отец ребёнка: Кочерганов Мирон Филлипович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова Сенгилеевского уезда для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших н... Показать все
Рождение ребёнка
08.01.1888 ст.

Дочь: Татьяна Мироновна

Отец ребёнка: Кочерганов Мирон Филлипович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших... Показать все
Рождение ребёнка
09.04.1890 ст.

Дочь: Агафья Мироновна

Отец ребёнка: Кочерганов Мирон Филлипович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших... Показать все
Рождение ребёнка
15.06.1891 ст.

Дочь: Анна Мироновна

Отец ребёнка: Кочерганов Мирон Филлипович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1894 ст.

Сын: Кочерганов Иван Миронович

Отец ребёнка: Кочерганов Мирон Филлипович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1894 год», в час... Показать все
Рождение ребёнка
17.04.1895 ст.

Дочь: Александра Мироновна

Отец ребёнка: Кочерганов Мирон Филлипович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1895 год», в час... Показать все
Рождение ребёнка
11.03.1900 ст.

Дочь: Мария Мироновна

Отец ребёнка: Кочерганов Мирон Филлипович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «В Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви с. Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1900 год», в час... Показать все
Рождение ребёнка
25.07.1902 ст.

Сын: Кочерганов Василий Миронович

Отец ребёнка: Кочерганов Мирон Филлипович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1906 ст.

Дочь: Анастасия Мироновна

Отец ребёнка: Кочерганов Мирон Филлипович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «В Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1906 год», в ч... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нехоткина Евдокия Мироновна

Отец ребёнка: Кочерганов Мирон Филлипович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
26.02.1909 ст.
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Чахотка