Скулова Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Скулов Михаил Васильевич
Исповедные ведомости Московская губерния Бронницкий уезд Церкви Бронницкого уезда, 1862 г. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1841, стр. 38.
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Скулов Михаил Васильевич
Исповедные ведомости Московская губерния Бронницкий уезд Церкви Бронницкого уезда, 1862 г. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1841, стр. 38.
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Скулов Михаил Васильевич
Исповедные ведомости Московская губерния Бронницкий уезд Церкви Бронницкого уезда, 1862 г. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1841, стр. 38.
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Скулов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Скулов Михаил Васильевич
Исповедные ведомости Московская губерния Бронницкий уезд Церкви Бронницкого уезда, 1862 г. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1841, стр. 38.
Рождение ребёнка
1858
Сын: Скулов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Скулов Михаил Васильевич
Исповедные ведомости Московская губерния Бронницкий уезд Церкви Бронницкого уезда, 1862 г. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1841, стр. 38.
Смерть
Неизвестно