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Скулова Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Скулов Стефан Михайлович

Отец ребёнка: Скулов Михаил Васильевич

Бронницы, Бронницы, Московская область
Исповедные ведомости Московская губерния Бронницкий уезд Церкви Бронницкого уезда, 1862 г. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1841, стр. 38.
Рождение ребёнка
1843

Сын: Скулов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Скулов Михаил Васильевич

Бронницы, Бронницы, Московская область
Исповедные ведомости Московская губерния Бронницкий уезд Церкви Бронницкого уезда, 1862 г. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1841, стр. 38.
Рождение ребёнка
1846

Сын: Скулов Никита Михайлович

Отец ребёнка: Скулов Михаил Васильевич

Бронницы, Бронницы, Московская область
Исповедные ведомости Московская губерния Бронницкий уезд Церкви Бронницкого уезда, 1862 г. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1841, стр. 38.
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Скулов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Скулов Михаил Васильевич

Бронницы, Бронницы, Московская область
Исповедные ведомости Московская губерния Бронницкий уезд Церкви Бронницкого уезда, 1862 г. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1841, стр. 38.
Рождение ребёнка
1858

Сын: Скулов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Скулов Михаил Васильевич

Бронницы, Бронницы, Московская область
Исповедные ведомости Московская губерния Бронницкий уезд Церкви Бронницкого уезда, 1862 г. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1841, стр. 38.
Смерть
Неизвестно
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