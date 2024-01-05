Городишенина Ефросинья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Городишенин Семён Николаевич
Отец ребёнка: Городишенин Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Городишенин Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Городишенин Николай Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно