Городишенина Ефросинья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городишенина Ефросинья Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Городишенин Семён Николаевич

Отец ребёнка: Городишенин Николай Ефимович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Городишенин Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Городишенин Николай Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городишенин Николай Ефимович

Смерть
Неизвестно
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