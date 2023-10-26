Коровина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонян Евгения Размиковна

Отец ребёнка: Антонян Размик Лерникович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коровина Алиса

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровин Александр

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонян Размик Лерникович

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