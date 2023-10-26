Коровина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонян Евгения Размиковна
Отец ребёнка: Антонян Размик Лерникович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коровина Алиса
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровин Александр
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно