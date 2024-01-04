(Лазаренок) Вера
Место рождения
Дата рождения09.10.1923
Дата смерти04.10.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1923
Отец: Лазаренок Яков Николаевич
Мать: Агриппина
запись о рождении в Mustvee AOK номер записи 16
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Aun Valter
Рождение ребёнка
27.07.1949
Сын: Аун Рейн
Отец ребёнка: Aun Valter
Авинурме, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kolkanen Väino
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Aun Valter
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kolkanen Väino
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kolkanen Väino
Смерть
04.10.1991