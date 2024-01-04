(Лазаренок) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лазаренок) Вера

Место рождения

Муствеэ, Mustvee vald, Jõgeva maakond

Дата рождения

09.10.1923

Дата смерти

04.10.1991

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1908 г.р.
1927 г.р.

Дети

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1949 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1923

Отец: Лазаренок Яков Николаевич

Мать: Агриппина

Муствеэ, Mustvee vald, Jõgeva maakond
запись о рождении в Mustvee AOK номер записи 16
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Aun Valter

Рождение ребёнка
27.07.1949

Сын: Аун Рейн

Отец ребёнка: Aun Valter

Авинурме, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kolkanen Väino

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Aun Valter

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kolkanen Väino

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kolkanen Väino

Смерть
04.10.1991
Муствеэ, Mustvee vald, Jõgeva maakond
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