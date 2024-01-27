Богданова Ekaterina
Место рожденияРоссия
Дата рождения1850
Дата смерти02.11.1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
27.02.1898
Дочь: Popoff Hazel Homer
Отец ребёнка: Bogdanoff Homer Steven
Russia
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Bogdanoff John Homer
Отец ребёнка: Bogdanoff Homer Steven
Россия
Смерть
02.11.1926
Belvedere, Los Angeles, California, United State