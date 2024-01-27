Богданова Ekaterina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданова Ekaterina

Богданова Ekaterina

Место рождения

Россия

Дата рождения

1850

Дата смерти

02.11.1926

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
27.02.1898

Дочь: Popoff Hazel Homer

Отец ребёнка: Bogdanoff Homer Steven

Russia
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Bogdanoff John Homer

Отец ребёнка: Bogdanoff Homer Steven

Россия
Смерть
02.11.1926
Belvedere, Los Angeles, California, United State
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close