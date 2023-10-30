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Ходот Федор Варфоломеевич

Место рождения

Авдеевка, Чернігівська область

Дата рождения

15.09.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1889

Отец: Ходот Варфоломей Никитич

Мать: Ходот Фекла Вуколовна

Авдеевка, Чернігівська область
Бракосочетание
18.05.1909

Жена: Ходот Ксения Прокофьевна

Авдеевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.01.1915

Дочь: Ходот Анна Федоровна

Мать ребёнка: Ходот Ксения Прокофьевна

Авдеевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.04.1917

Дочь: Ходот Александра Федоровна

Мать ребёнка: Ходот Ксения Прокофьевна

Авдеевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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