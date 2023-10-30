Ходот Федор Варфоломеевич
Место рождения
Дата рождения15.09.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1889
Отец: Ходот Варфоломей Никитич
Мать: Ходот Фекла Вуколовна
Бракосочетание
18.05.1909
Жена: Ходот Ксения Прокофьевна
Рождение ребёнка
12.01.1915
Дочь: Ходот Анна Федоровна
Мать ребёнка: Ходот Ксения Прокофьевна
Рождение ребёнка
19.04.1917
Дочь: Ходот Александра Федоровна
Мать ребёнка: Ходот Ксения Прокофьевна
Смерть
Неизвестно