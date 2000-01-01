Горохов Григорий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Горохов Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Горохова Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: Горохова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горохов Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Горохова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горохова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Горохова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горохов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Горохова Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно