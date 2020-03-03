Солодовников Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Игорь

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Место рождения

г. Киров

Дата рождения

01.05.1975

Дата смерти

03.03.2020

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1975

Отец: Солодовников Владимир

Мать: скрыто настройками приватности

г. Киров
Бракосочетание
20.10.2007

Жена: скрыто настройками приватности

ОЗАГС «Дом бракосочетания» г. Н.Новгорода
Рождение ребёнка
06.06.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, роддом № 7
Работа или профессия
Неизвестно
ПКФ «Урожай»
генеральный директор | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
ул. Радужная
Current address:1
Смерть
03.03.2020
г. Нижний Новгород
Причина смерти: Рак
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