Солодовников Игорь
Место рожденияг. Киров
Дата рождения01.05.1975
Дата смерти03.03.2020
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1975
Отец: Солодовников Владимир
Мать: скрыто настройками приватности
г. Киров
Бракосочетание
20.10.2007
Жена: скрыто настройками приватности
ОЗАГС «Дом бракосочетания» г. Н.Новгорода
Рождение ребёнка
06.06.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижний Новгород, роддом № 7
Работа или профессия
Неизвестно
ПКФ «Урожай»
генеральный директор | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
ул. Радужная
Current address:1
Смерть
03.03.2020
г. Нижний Новгород
Причина смерти: Рак