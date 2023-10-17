Смирнов Николай Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Николай Тимофеевич

Смирнов Николай Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Смирнов Тимофей Алексеевич

Мать: Смирнова Анна Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Зоя Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Зоя Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Зоя Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Зоя Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close