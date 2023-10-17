Смирнов Николай Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Зоя Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Смирнова Зоя Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Зоя Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Зоя Петровна
Смерть
Неизвестно