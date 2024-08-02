Емельянов Степан Емельянович
Место рождения
Дата рождения07.01.1934
Дата смерти06.02.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1934
Отец: Измарьев Емельян Измарьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Юрий Степанович
Мать ребёнка: Емельянова Таисия Николаевна
Рождение ребёнка
01.05.1957
Дочь: Куприянова Лидия Степанова
Мать ребёнка: Емельянова Таисия Николаевна
Рождение ребёнка
06.02.1962
Дочь: Тимофеева Галина Степановна
Мать ребёнка: Емельянова Таисия Николаевна
Кулегаш
Рождение ребёнка
1964
Сын: Емельянов Алик Степанович
Мать ребёнка: Емельянова Таисия Николаевна
Рождение ребёнка
06.02.1970
Дочь: Вотинова Ирина Степановна
Мать ребёнка: Емельянова Таисия Николаевна
Рождение ребёнка
21.09.1971
Сын: Емельянов Сергей Степанович
Мать ребёнка: Емельянова Таисия Николаевна
Смерть
06.02.1993