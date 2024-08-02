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Емельянов Степан Емельянович

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Место рождения

Кулегаш, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.01.1934

Дата смерти

06.02.1993

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1934

Отец: Измарьев Емельян Измарьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Кулегаш, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Таисия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Юрий Степанович

Мать ребёнка: Емельянова Таисия Николаевна

Кулегаш, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.05.1957

Дочь: Куприянова Лидия Степанова

Мать ребёнка: Емельянова Таисия Николаевна

Кулегаш, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1962

Дочь: Тимофеева Галина Степановна

Мать ребёнка: Емельянова Таисия Николаевна

Кулегаш
Рождение ребёнка
1964

Сын: Емельянов Алик Степанович

Мать ребёнка: Емельянова Таисия Николаевна

Кулегаш, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1970

Дочь: Вотинова Ирина Степановна

Мать ребёнка: Емельянова Таисия Николаевна

Кулегаш, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.09.1971

Сын: Емельянов Сергей Степанович

Мать ребёнка: Емельянова Таисия Николаевна

Кулегаш, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.02.1993

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