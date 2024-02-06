Валов Филипп Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1712
Дата смертиДо 1746
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1712
Отец: Валов Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Валова Марфа Филипповна
Мать ребёнка: Валова .
Рождение ребёнка
1724
Мать ребёнка: Валова .
Рождение ребёнка
1733
Сын: Валов Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Валова .
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валова .
Смерть
До 1746