Валов Филипп Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валов Филипп Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1712

Дата смерти

До 1746

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1712

Отец: Валов Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Валова Марфа Филипповна

Мать ребёнка: Валова .

Рождение ребёнка
1724

Сын: Валов Максим Филиппович

Мать ребёнка: Валова .

Рождение ребёнка
1733

Сын: Валов Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Валова .

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валова .

Смерть
До 1746
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