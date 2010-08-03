Павлова Зоя Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Зоя Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1939

Дата смерти

03.08.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1969

Дочь: Захарова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тармоярова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Павлович

Смерть
03.08.2010