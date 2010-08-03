Павлова Зоя Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1939
Дата смерти03.08.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1969
Дочь: Захарова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тармоярова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван Павлович
Смерть
03.08.2010