Штоль (Винтер) Паулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Винтер Готфрид Георг Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штоль Екатерина Романовна
Отец ребёнка: Штоль Рейнгольд/Роман Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штоль Лидия Романовна
Отец ребёнка: Штоль Рейнгольд/Роман Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Штоль Рейнгольд/Роман Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно