Штоль (Винтер) Паулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штоль (Винтер) Паулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Винтер Готфрид Георг Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штоль Екатерина Романовна

Отец ребёнка: Штоль Рейнгольд/Роман Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штоль Лидия Романовна

Отец ребёнка: Штоль Рейнгольд/Роман Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штоль Виктор Романович

Отец ребёнка: Штоль Рейнгольд/Роман Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штоль Рейнгольд/Роман Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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