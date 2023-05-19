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Игнатов Елисей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

16.03.1851

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Иванов Игнат

Мать: Ефимова Мавра

Рождение ребёнка
1801

Сын: Елисеев Феодосий

Мать ребёнка: Иванова Васса

Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Елисеева Акилина

Мать ребёнка: Иванова Васса

Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Елисеев Феофан

Мать ребёнка: Иванова Васса

Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
16.03.1851
Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от престарелости и ослабления сил