Игнатов Елисей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти16.03.1851
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Иванов Игнат
Мать: Ефимова Мавра
Рождение ребёнка
1801
Сын: Елисеев Феодосий
Мать ребёнка: Иванова Васса
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Елисеева Акилина
Мать ребёнка: Иванова Васса
Рождение ребёнка
1812
Сын: Елисеев Феофан
Мать ребёнка: Иванова Васса
Смерть
16.03.1851
Причина смерти: от престарелости и ослабления сил