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Банин Василий Иванович

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Место рождения

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

09.10.1943

Дата смерти

24.06.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1943

Отец: Банин Иван Павлович

Мать: Банина Фекла Семеновна

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
С 1943 по 1999
Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
07.01.1964

Жена: Банина Раиса Галимхановна

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.08.1965

Дочь: Раменская Елена Васильевна

Мать ребёнка: Банина Раиса Галимхановна

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
05.06.1968

Дочь: Радина Инна Васильевна

Мать ребёнка: Банина Раиса Галимхановна

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
запись 22.06.1968 № 201 II-ФГ 263524
Рождение ребёнка
17.11.1976

Дочь: Банина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Банина Раиса Галимхановна

Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
С 1999 по 2009
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Работа или профессия
Неизвестно
Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Место работы: Золотоизвлекательная фабрика
Работа или профессия
Неизвестно
Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
председатель старательской артели | Должность: председатель старательской артели
Работа или профессия
Неизвестно
Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
главный механик на шахтах | Должность: главный механик на шахтах
Работа или профессия
Неизвестно
Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
главный энергетик геолого-разведывательной экспедиции | Должность: главный энергетик геолого-разведывательной экспедиции
Работа или профессия
Неизвестно
энергетик
Образование
Неизвестно
Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Образовательное учреждение: школа 5? Уровень образования: начальное
Образование
Неизвестно
г. Иваново
Образовательное учреждение: Ивановский энергетический техникум Уровень образования: среднее
Место жительства
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
24.06.2009
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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