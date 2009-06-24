Банин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения09.10.1943
Дата смерти24.06.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1943
Отец: Банин Иван Павлович
Мать: Банина Фекла Семеновна
Место жительства
С 1943 по 1999
Бракосочетание
07.01.1964
Рождение ребёнка
29.08.1965
Дочь: Раменская Елена Васильевна
Мать ребёнка: Банина Раиса Галимхановна
Рождение ребёнка
05.06.1968
Дочь: Радина Инна Васильевна
Мать ребёнка: Банина Раиса Галимхановна
запись 22.06.1968 № 201 II-ФГ 263524
Рождение ребёнка
17.11.1976
Дочь: Банина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Банина Раиса Галимхановна
Место жительства
С 1999 по 2009
Работа или профессия
Неизвестно
Место работы: Золотоизвлекательная фабрика
Работа или профессия
Неизвестно
председатель старательской артели | Должность: председатель старательской артели
Работа или профессия
Неизвестно
главный механик на шахтах | Должность: главный механик на шахтах
Работа или профессия
Неизвестно
главный энергетик геолого-разведывательной экспедиции | Должность: главный энергетик геолого-разведывательной экспедиции
Работа или профессия
Неизвестно
энергетик
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: школа 5? Уровень образования: начальное
Образование
Неизвестно
г. Иваново
Образовательное учреждение: Ивановский энергетический техникум Уровень образования: среднее
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.06.2009