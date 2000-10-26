Колодина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1919
Дата смерти26.10.2000
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.04.19
Сын: Колодин Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Колодин Владимир Семенович
Рождение ребёнка
22.07.19
Дочь: Сальникова Нина Владимировна
Отец ребёнка: Колодин Владимир Семенович
Рождение
03.12.1919
Отец: Ступеньков Иван Петрович
Мать: Ступенькова Екатерина
Рождение ребёнка
12.09.1954
Сын: Колодин Иван Владимирович
Отец ребёнка: Колодин Владимир Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колодин Василий Владимирович
Отец ребёнка: Колодин Владимир Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колодин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Колодин Владимир Семенович
Смерть
26.10.2000