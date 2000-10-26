Колодина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1919

Дата смерти

26.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.04.19

Сын: Колодин Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Колодин Владимир Семенович

Рождение ребёнка
22.07.19

Дочь: Сальникова Нина Владимировна

Отец ребёнка: Колодин Владимир Семенович

Рождение
03.12.1919

Отец: Ступеньков Иван Петрович

Мать: Ступенькова Екатерина

Рождение ребёнка
12.09.1954

Сын: Колодин Иван Владимирович

Отец ребёнка: Колодин Владимир Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колодин Василий Владимирович

Отец ребёнка: Колодин Владимир Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колодин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Колодин Владимир Семенович

Смерть
26.10.2000