Сафина Халидя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафина Халидя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафин Вафа

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2018
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