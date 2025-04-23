Тужилова Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1987
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1987
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Алаторка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно