Торжков Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торжков Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1960

Дата смерти

11.08.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1962 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
13.01.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1983

Сын: Торжков Антон Владимирович

Мать ребёнка: Торжкова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
19.06.1984

Сын: Торжков Максим Владимирович

Мать ребёнка: Торжкова Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торжкова Ольга Ивановна

Смерть
11.08.1991
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