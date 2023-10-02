Торжков Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1960
Дата смерти11.08.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1983
Сын: Торжков Антон Владимирович
Мать ребёнка: Торжкова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
19.06.1984
Сын: Торжков Максим Владимирович
Мать ребёнка: Торжкова Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торжкова Ольга Ивановна
Смерть
11.08.1991