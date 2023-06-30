Герасимов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1981

Пол

Мужской

Отец

С 1958 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1981

Отец: Герасимов Иван Терентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.2019

Дочь: Герасимова Эмилия Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.07.2021

Дочь: Герасимова Лэйла Александровна

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Бракосочетание
Неизвестно

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