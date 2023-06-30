Герасимов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1981
Отец: Герасимов Иван Терентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.2019
Дочь: Герасимова Эмилия Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.07.2021
Дочь: Герасимова Лэйла Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности