Васнецова Елизавета Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова Елизавета Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Клавдия Акимовна

Отец ребёнка: Васнецов Аким Семенович

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Васнецов Иван Акимович

Отец ребёнка: Васнецов Аким Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1902
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