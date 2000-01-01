Васнецова Елизавета Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смерти1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Клавдия Акимовна
Отец ребёнка: Васнецов Аким Семенович
Рождение ребёнка
Около 1895
Отец ребёнка: Васнецов Аким Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1902