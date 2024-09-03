Дарья Александрова
Место рожденияПолевой Сундырь
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Александр Данилов
Мать: не указана
Бракосочетание
09.06.1861
Муж: Алексей Никандров
Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.03.1863
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Никандров
Рождение ребёнка
10.01.1865
Дочь: Ксения Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Никандров
Смерть
Неизвестно