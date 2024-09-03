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Дарья Александрова

Место рождения

Полевой Сундырь

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Александр Данилов

Мать: не указана

Бракосочетание
09.06.1861

Муж: Алексей Никандров

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.03.1863

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Никандров

Полевые Инели, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.01.1865

Дочь: Ксения Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Никандров

Полевые Инели, Комсомольский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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