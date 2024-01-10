Скутов Андрей
Место рождениядеревня Стриганцы, Витебский р-н
Дата рожденияДо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Стриганцы, Витебский р-н
Рождение ребёнка
До 1850
Мать ребёнка: Скутова Анастасия (Не Точно) (Не Точно)
Стриганцы, Витебский район, Витебская область
Рождение ребёнка
По 1855
Мать ребёнка: Скутова Анастасия (Не Точно) (Не Точно)
д. Стриганцы, Витебская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно