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Скутов Андрей

Место рождения

деревня Стриганцы, Витебский р-н

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Стриганцы, Витебский р-н
Рождение ребёнка
До 1850

Сын: Скутов Влас Андреевич

Мать ребёнка: Скутова Анастасия (Не Точно) (Не Точно)

Стриганцы, Витебский район, Витебская область
Рождение ребёнка
По 1855

Сын: Скутов Сидор Андреевич

Мать ребёнка: Скутова Анастасия (Не Точно) (Не Точно)

д. Стриганцы, Витебская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скутова Анастасия (Не Точно) (Не Точно)

Смерть
Неизвестно
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