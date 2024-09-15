Ягодин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягодин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ягодин Назар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Ягодин Афанасий

Мать ребёнка: Ягодина (Щеглова) Прасковья Дементьевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Ягодин Гавриил

Мать ребёнка: Ягодина (Щеглова) Прасковья Дементьевна

Рождение ребёнка
20.09.1922

Дочь: (Ягодина (Плотникова)) Наталья

Мать ребёнка: Ягодина (Щеглова) Прасковья Дементьевна

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд
Рождение ребёнка
04.09.1924

Дочь: (Ягодина (Савельева)) Васса

Мать ребёнка: Ягодина (Щеглова) Прасковья Дементьевна

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд
Рождение ребёнка
15.10.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ягодина (Щеглова) Прасковья Дементьевна

Смерть
Неизвестно

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