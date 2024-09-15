Ягодин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ягодин Назар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Ягодин Афанасий
Мать ребёнка: Ягодина (Щеглова) Прасковья Дементьевна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Ягодин Гавриил
Мать ребёнка: Ягодина (Щеглова) Прасковья Дементьевна
Рождение ребёнка
20.09.1922
Дочь: (Ягодина (Плотникова)) Наталья
Мать ребёнка: Ягодина (Щеглова) Прасковья Дементьевна
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд
Рождение ребёнка
04.09.1924
Дочь: (Ягодина (Савельева)) Васса
Мать ребёнка: Ягодина (Щеглова) Прасковья Дементьевна
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд
Рождение ребёнка
15.10.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ягодина (Щеглова) Прасковья Дементьевна
Смерть
Неизвестно