Зинов Андрей Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинов Андрей Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

2001 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1968

Отец: не указан

Мать: ?

Рождение ребёнка
09.12.2001

Дочь: Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Рукавицина Елена Кирьяновна

Россия
Рождение ребёнка
07.08.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рукавицина Елена Кирьяновна

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.09.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рукавицина Елена Кирьяновна

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
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