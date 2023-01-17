Зинов Андрей Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1968
Отец: не указан
Мать: ?
Рождение ребёнка
09.12.2001
Дочь: Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Рукавицина Елена Кирьяновна
Россия
Рождение ребёнка
07.08.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рукавицина Елена Кирьяновна
Рождение ребёнка
01.09.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рукавицина Елена Кирьяновна