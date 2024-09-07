Максюта Григорий Самойлович
Место рожденияместечка Паволоч, местечка Паволоч
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максюта Самуил Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Курляндцева (Максюта) Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Максюта (Чумак) Марина Гавриловна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Горленко (Максюта) Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Максюта (Чумак) Марина Гавриловна
Смерть
Неизвестно