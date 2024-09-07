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Максюта Григорий Самойлович

Место рождения

местечка Паволоч, местечка Паволоч

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максюта Самуил Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максюта (Чумак) Марина Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Курляндцева (Максюта) Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Максюта (Чумак) Марина Гавриловна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Горленко (Максюта) Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Максюта (Чумак) Марина Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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