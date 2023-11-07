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Куликова Евгения Игоревна
Куликова Евгения Игоревна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.10.1989
Пол
Женский
Отец
Куликов Игорь Александрович
1966 г.р.
Мать
Куликова Надежда Юрьевна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1989
Отец:
Куликов Игорь Александрович
Мать:
Куликова Надежда Юрьевна
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