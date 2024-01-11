Овакимян Арман Юрикович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1975
Отец: Овакимян Юрик Андраникович
Мать: Оганян Джемма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овакимян Инесса Армановна
Мать ребёнка: Кристина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кристина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кристина
Место жительства
Неизвестно
Ереван, Армянская ССР