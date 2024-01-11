Овакимян Арман Юрикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овакимян Арман Юрикович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1975

Отец: Овакимян Юрик Андраникович

Мать: Оганян Джемма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овакимян Инесса Армановна

Мать ребёнка: Кристина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овакимян Давид Арманович

Мать ребёнка: Кристина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кристина

Место жительства
Неизвестно
Ереван, Армянская ССР
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