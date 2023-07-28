Крашенинникова (Макарова) Александра Семеновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макаров Семен Петрович
Мать: Макарова Елизавета
Рождение ребёнка
1925
Сын: Крашенинников Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Крашенинников Василий Андрианович
Ивановские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.06.1930
Сын: Крашенинников Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Крашенинников Василий Андрианович
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Крашенинников Василий Андрианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курилина Вера Васильевна
Отец ребёнка: Крашенинников Василий Андрианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно