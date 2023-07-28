Крашенинникова (Макарова) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крашенинникова (Макарова) Александра Семеновна

Место рождения

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Семен Петрович

Мать: Макарова Елизавета

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Крашенинников Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Крашенинников Василий Андрианович

Ивановские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.06.1930

Сын: Крашенинников Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Крашенинников Василий Андрианович

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Крашенинников Василий Андрианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курилина Вера Васильевна

Отец ребёнка: Крашенинников Василий Андрианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крашенинников Василий Андрианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крашенинников Василий Андрианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крашенинников Василий Андрианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крашенинников Василий Андрианович

Смерть
Неизвестно