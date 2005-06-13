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Бабак Оксана Анатольевна

Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

03.06.1973

Дата смерти

13.06.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1973

Отец: Степнов Анатолий

Мать: Беляева Людмила Алексеевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.02.1993

Дочь: Бабак Елена Николаевна

Отец ребёнка: Бабак Николай Александрович

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.05.1997

Сын: Бабак Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бабак Николай Александрович

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.10.1999

Дочь: Бабак Ульяна Николаевна

Отец ребёнка: Бабак Николай Александрович

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
13.06.2005
Бийск, город Бийск, Алтайский край
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