Бабак Оксана Анатольевна
Место рождения
Дата рождения03.06.1973
Дата смерти13.06.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1973
Отец: Степнов Анатолий
Рождение ребёнка
04.02.1993
Дочь: Бабак Елена Николаевна
Отец ребёнка: Бабак Николай Александрович
Рождение ребёнка
19.05.1997
Отец ребёнка: Бабак Николай Александрович
Рождение ребёнка
29.10.1999
Дочь: Бабак Ульяна Николаевна
Отец ребёнка: Бабак Николай Александрович
Смерть
13.06.2005