Пискунова (Рыжова) Вера Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискунова (Рыжова) Вера Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1960

Отец: Рыжов Евгений Павлович

Мать: Рыжова Александра Григорьевна

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