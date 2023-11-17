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Пискунова (Рыжова) Вера Евгеньевна
Пискунова (Рыжова) Вера Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.01.1960
Пол
Женский
Отец
Рыжов Евгений Павлович
Мать
Рыжова (Митрофанова) Александра Григорьевна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
11.01.1960
Отец:
Рыжов Евгений Павлович
Мать:
Рыжова Александра Григорьевна
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