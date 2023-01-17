Канивец Евдокия Зотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канивец Евдокия Зотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

14.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Галина Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
1946

Сын: Канивец Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Канивец Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
02.05.1949

Сын: Канивец Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Канивец Григорий Григорьевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Канивец Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Канивец Григорий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канивец Григорий Григорьевич

Смерть
14.01.1977
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