Канивец Евдокия Зотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти14.01.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Галина Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
1946
Сын: Канивец Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Канивец Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
02.05.1949
Сын: Канивец Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Канивец Григорий Григорьевич
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Канивец Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Канивец Григорий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.01.1977