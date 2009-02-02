Аллахвердиев Олег Бахманович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1959
Дата смерти02.02.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаманина Галина Наримановна
Рождение ребёнка
29.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаманина Галина Наримановна
Смерть
02.02.2009