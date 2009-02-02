Аллахвердиев Олег Бахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аллахвердиев Олег Бахманович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1959

Дата смерти

02.02.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаманина Галина Наримановна

Рождение ребёнка
29.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаманина Галина Наримановна

Смерть
02.02.2009
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