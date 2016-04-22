Гладышев Владимир Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладышев Владимир Поликарпович

Гладышев Владимир Поликарпович

avatar

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

04.10.1932

Дата смерти

22.04.2016

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1932

Отец: Гладышев Поликарп Дмитриевич

Мать: Гладышева Феофанья Назарьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
27.10.1957

Дочь: Спиридонова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Гладышева Мария Тимофеевна

Александровский Завод, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
15.05.1962

Дочь: Буянова Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Гладышева Мария Тимофеевна

Александровский Завод, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.03.1976

Дочь: Шандро Лариса Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладышева Мария Тимофеевна

Смерть
22.04.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close