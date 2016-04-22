Гладышев Владимир Поликарпович
Место рождения
Дата рождения04.10.1932
Дата смерти22.04.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1932
Рождение ребёнка
27.10.1957
Дочь: Спиридонова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Гладышева Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.05.1962
Дочь: Буянова Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Гладышева Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.03.1976
Дочь: Шандро Лариса Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.2016