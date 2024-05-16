Колодина Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Ольга Абрамовна
Отец ребёнка: Дмитриев Абрам Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Александра Абрамовна
Отец ребёнка: Дмитриев Абрам Васильевич
Смерть
Неизвестно