Колодина Мария Игнатьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКолодина Мария Игнатьевна

Колодина Мария Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Ольга Абрамовна

Отец ребёнка: Дмитриев Абрам Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Александра Абрамовна

Отец ребёнка: Дмитриев Абрам Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.