Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиктор

Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лемпи Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лемпи Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лемпи Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лемпи Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Лемпи Адамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лемпи Адамовна

Смерть
Неизвестно
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