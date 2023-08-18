Долбин Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1980
Сын: Долбин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1985
Сын: Рогозин Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1990
Дочь: Долбина Полина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.03.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахметова Дина Ирековна