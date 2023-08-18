Долбин Александр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долбин Александр Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1980

Сын: Долбин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1985

Сын: Рогозин Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1990

Дочь: Долбина Полина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.03.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметова Дина Ирековна