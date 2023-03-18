Соловьев Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Виктор Петрович

Соловьев Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.2023

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.2023

Отец: Соловьев Петр Валерьевич

Мать: Соловьева-Останкина Ирина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close