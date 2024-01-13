Савва Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Пикулев Тит Саввич
Мать ребёнка: Пикулева Мелания Кирилловна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Евдокия Саввична
Мать ребёнка: Пикулева Мелания Кирилловна
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Пикулева Мелания Кирилловна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ксения Саввична
Мать ребёнка: Пикулева Мелания Кирилловна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Ксения Савична
Мать ребёнка: Пикулева Мелания Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно