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Савва Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Пикулев Тит Саввич

Мать ребёнка: Пикулева Мелания Кирилловна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Евдокия Саввична

Мать ребёнка: Пикулева Мелания Кирилловна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Пикулев Ларион Саввич

Мать ребёнка: Пикулева Мелания Кирилловна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ксения Саввична

Мать ребёнка: Пикулева Мелания Кирилловна

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Ксения Савична

Мать ребёнка: Пикулева Мелания Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикулева Мелания Кирилловна

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