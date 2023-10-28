Пономарева (Чемакина) Анисья Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарева (Чемакина) Анисья Ксенофонтовна

Пономарева (Чемакина) Анисья Ксенофонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1921

Дочь: Бетехтина Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: Пономарев Иосиф Емельянович

Аромашево, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close