Пономарева (Чемакина) Анисья Ксенофонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1921
Дочь: Бетехтина Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Пономарев Иосиф Емельянович
Аромашево, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно