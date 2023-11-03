Прянишникова 2, Белова 3 Матрона Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти21.04.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1839
М. 59 вторым ж. 33 третьим браком
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Ташланова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Белов I Григорий Павлов
Рождение ребёнка
25.12.1844
Дочь: Евгения Григорьевна
Отец ребёнка: Белов I Григорий Павлов
Рождение ребёнка
08.12.1847
Отец ребёнка: Белов I Григорий Павлов
Уряднический сын Яков Николаевич Белов и резервного казака Николая Бутакова жена Анисья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: 1 муж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Прянишников Иван Никифоров?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.1884
74 года от старости