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Пушин Дмитрий Николаев

Место рождения

с. Нижнего Шкафта, Городищенского уезда, Пензенская губерния

Дата рождения

26.10.1862

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1862

Отец: Пушин Николай Андреев

Мать: Пушина Евдокия Ефимова

с. Нижнего Шкафта, Городищенского уезда, Пензенская губерния
Крещение
27.10.1862
с. Нижнего Шкафта, Городищенского уезда, Пензенская губерния
Бракосочетание
1890

Жена: Пушина Наталья Фёдорова

с. Нижняя Оторма, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1911

Сын: Пушин Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Пушина Наталья Фёдорова

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Восприемник
Неизвестно
Агриппина Федорова Кутьменова
Восприемник
Неизвестно
Андрей Иванов Предильщиков
Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожник | Железнодорожник
Смерть
1934
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