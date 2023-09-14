Пушин Дмитрий Николаев
Место рожденияс. Нижнего Шкафта, Городищенского уезда, Пензенская губерния
Дата рождения26.10.1862
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.10.1862
Отец: Пушин Николай Андреев
Мать: Пушина Евдокия Ефимова
с. Нижнего Шкафта, Городищенского уезда, Пензенская губерния
Крещение
27.10.1862
с. Нижнего Шкафта, Городищенского уезда, Пензенская губерния
Бракосочетание
1890
Жена: Пушина Наталья Фёдорова
с. Нижняя Оторма, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1911
Мать ребёнка: Пушина Наталья Фёдорова
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Восприемник
Неизвестно
Агриппина Федорова Кутьменова
Восприемник
Неизвестно
Андрей Иванов Предильщиков
Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожник | Железнодорожник
Смерть
1934