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Бызов Андрей

Место рождения

Пугачево, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

16.11.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Пугачево, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бызова Арина Андреевна

Мать ребёнка: Бызова Оксана Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бызов Максим Андреевич

Мать ребёнка: Бызова Оксана Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бызов Юрий Андреевич

Мать ребёнка: Бызова Оксана Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бызова Оксана Петровна

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