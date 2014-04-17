Проскурякова (Попова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурякова (Попова) Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1932

Дата смерти

17.04.2014

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1932

Отец: Анисимов Иван Алесксеевич

Мать: Попова Ваганова Клавдия Алексеевна

Бракосочетание
?.10.1954

Муж: Проскуряков Анатолий Михайлович

Бракосочетание
?.10.1954

Муж: Проскуряков Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
17.10.1954

Сын: Проскуряков Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Проскуряков Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
17.06.1969

Дочь: Шушарина (Проскурякова) Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Проскуряков Анатолий Михайлович

Смерть
17.04.2014

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