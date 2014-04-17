Проскурякова (Попова) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1932
Дата смерти17.04.2014
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1932
Бракосочетание
?.10.1954
Бракосочетание
?.10.1954
Рождение ребёнка
17.10.1954
Сын: Проскуряков Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Проскуряков Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
17.06.1969
Дочь: Шушарина (Проскурякова) Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Проскуряков Анатолий Михайлович
Смерть
17.04.2014