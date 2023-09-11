(Каширина) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Каширина) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Каширин Иван Андреевич

Мать: Каширина Дарья Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулешов Юрий

Отец ребёнка: Кулешов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулешов Владимир

Развод
Неизвестно

Муж: Батищев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батищев Анатолий

Отец ребёнка: Батищев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батищев ?

Смерть
Неизвестно
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