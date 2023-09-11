(Каширина) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Каширин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулешов Юрий
Отец ребёнка: Кулешов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулешов Владимир
Развод
Неизвестно
Муж: Батищев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батищев Анатолий
Отец ребёнка: Батищев ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Батищев ?
Смерть
Неизвестно