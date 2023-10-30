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Гараднова Васса Терентьевна

Место рождения

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

21.04.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1853 г.р.

Мать

До 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1871 ст.

Отец: Гараднов Терентий Прокофьевич

Мать: Гараднова Евдокия Степановна

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
28.04.1871 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Гараднов Терентий Прокофьевич. Отец. Казак Мухрановского форпоста Гараднова Евдокия Степановна. Мать Дьяконов Михаил Михайлович. Восприемник. Священник Илецкой Введенской церкви Терпугова Фёкла Иванов... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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