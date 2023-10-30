Гараднова Васса Терентьевна
Место рождения
Дата рождения21.04.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1871 ст.
Крещение
28.04.1871 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Гараднов Терентий Прокофьевич. Отец. Казак Мухрановского форпоста Гараднова Евдокия Степановна. Мать Дьяконов Михаил Михайлович. Восприемник. Священник Илецкой Введенской церкви Терпугова Фёкла Иванов... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно