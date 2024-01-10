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Петров Александр Викторович
Петров Александр Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.07.1985
Пол
Мужской
Отец
Петров Виктор Алексеевич
1950 г.р.
Мать
Петрова (Перькова) Галина Александровна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1985
Отец:
Петров Виктор Алексеевич
Мать:
Петрова Галина Александровна
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