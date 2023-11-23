Зайцева (Жукова) Евдокия Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Жукова) Евдокия Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Жуков Никифор Егоров

Мать: Жукова Акулина Тимофеева

ЦИАМ ф.184 опись 10 д.2225 Подворовая перепись селений Московского уезда 1869-1871гг Марфино №36 Вдова Матрена Ивановна Царева 53 Дети ее: Сергей Федоров 22 словолитчик в Москве ... Показать все
Рождение ребёнка
1865

Сын: Зайцев Василий Ефимов

Отец ребёнка: Зайцев Ефим Сергеев

ЦИАМ ф.184 опись 10 д.2225 Подворовая перепись селений Московского уезда 1869-1871гг Марфино №36 Вдова Матрена Ивановна Царева 53 Дети ее: Сергей Федоров 22 словолитчик в Москве ... Показать все
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Александра Ефимова

Отец ребёнка: Зайцев Ефим Сергеев

ЦИАМ ф.184 опись 10 д.2225 Подворовая перепись селений Московского уезда 1869-1871гг Марфино №36 Вдова Матрена Ивановна Царева 53 Дети ее: Сергей Федоров 22 словолитчик в Москве ... Показать все
Рождение ребёнка
24.02.1875

Сын: Зайцев Петр Ефимович

Отец ребёнка: Зайцев Ефим Сергеев

Рождение ребёнка
1879

Сын: Зайцев Павел Ефимов

Отец ребёнка: Зайцев Ефим Сергеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Ефимова

Отец ребёнка: Зайцев Ефим Сергеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Ефим Сергеев

Смерть
Неизвестно
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