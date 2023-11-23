Зайцева (Жукова) Евдокия Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Жуков Никифор Егоров
Мать: Жукова Акулина Тимофеева
ЦИАМ ф.184 опись 10 д.2225 Подворовая перепись селений Московского уезда 1869-1871гг Марфино №36 Вдова Матрена Ивановна Царева 53 Дети ее: Сергей Федоров 22 словолитчик в Москве ... Показать все
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Зайцев Ефим Сергеев
ЦИАМ ф.184 опись 10 д.2225 Подворовая перепись селений Московского уезда 1869-1871гг Марфино №36 Вдова Матрена Ивановна Царева 53 Дети ее: Сергей Федоров 22 словолитчик в Москве ... Показать все
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Александра Ефимова
Отец ребёнка: Зайцев Ефим Сергеев
ЦИАМ ф.184 опись 10 д.2225 Подворовая перепись селений Московского уезда 1869-1871гг Марфино №36 Вдова Матрена Ивановна Царева 53 Дети ее: Сергей Федоров 22 словолитчик в Москве ... Показать все
Рождение ребёнка
24.02.1875
Сын: Зайцев Петр Ефимович
Отец ребёнка: Зайцев Ефим Сергеев
Рождение ребёнка
1879
Сын: Зайцев Павел Ефимов
Отец ребёнка: Зайцев Ефим Сергеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Ефимова
Отец ребёнка: Зайцев Ефим Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Ефим Сергеев
Смерть
Неизвестно