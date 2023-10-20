Соломонида Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвей Симанов
Мать: Акулина Ефимова
200-20-199-126об-127
Место жительства
По 1822 ст.
Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Из-под залогу продана прежнею владелецею Парасковьей Перфильевой в 1822, о возращении которой производится дело 200-20-199-126об-127