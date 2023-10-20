Соломонида Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломонида Матвеева

Соломонида Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвей Симанов

Мать: Акулина Ефимова

200-20-199-126об-127
Место жительства
По 1822 ст.
Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Из-под залогу продана прежнею владелецею Парасковьей Перфильевой в 1822, о возращении которой производится дело 200-20-199-126об-127
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close